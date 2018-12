METAL ASSAULT 2019: Skandinavischer Zuwachs!

Das Line-Up für die neunte Auflage des METAL ASSAULT Festival hat Zuwachs bekommen. Neu mit dabei sind die schwedischen UNIVERSE die mit ihrem selbstbetitelten Debut einen Klassiker des skandinvischen Hard Rock/Heavy Metal geschaffen. Nun kehrt die Band mit erweitertem Namen UNIVERSE INFINITY zurück und wird neben einem Großteil der Songs des Klassiker auch den ein oder anderen neuen Song im Gepäck haben.



Auch neu dabei sind die schwedischen ECLIPSE, welche seit Jahren unaufhaltsam Richtung Gipfel des Hard Rock/Melodic Metal Himmels stürmen und inzwischen viele Fans aus allen Genres für sich gewinnen konnten.



Bisher bestätigt sind somit:



FIFTH ANGEL (USA)

GEOFF TATE'S OPERATION MINDCRIME (USA)

(Special Old School Show Till Mindcrime)

ECLIPSE (SWE)

SARACEN (UK)

UNIVERSE INFINITY (SWE)

TRANCE (GER)

SEVEN SISTERS (UK)



16. Februar 2019

Posthalle Würzburg

www.facebook.com/metalassaultfestival

www.posthalle.de



Tickets gibts bei:

www.tixforgigs.de

www.eventim.de

Lokal beim H2O in Würzburg oder direkt unter tickets@kk-entertainment.de (billigste Variante)











