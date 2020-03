METAL CHURCH - Neues und Rares als Compilation

Am 10.04.2020 wird über Rat Pak Records (USA) bzw. Reaper Entertainment (Europa) eine neue Compilation von METAL CHURCH erscheinen, welche den Titel "From The Vault" tragen wird. Enthalten sein werden insgesamt vierzehn Songs, darunter vier komplett neue Stücke (1-4), fünf Übrigbleibsel aus den Sessions zum letzten Studioalbum "Damned If You Do" (5-9), drei Coverversionen (10-12) von NAZARETH, SUGARLOAF und RAM JAM sowie auf der US-Version zusätzlich zwei Liveaufnahmen (13-14) bzw. auf der Europa-Version vier weitere rare Aufnahmen (13-16, dreimal von der Deluxe-Version des Albums "XI" und einmal mit Gastsänger Todd LaTorre).

Hier das Lyrikvideo zum Opener 'Dead On The Vine':







Hier die komplette Titelliste der Europa-Version:

1. Dead On The Vine [ SIEHE VIDEO OBEN ]2. For No Reason3. Conductor (redux)4. Above The Madness5. Mind Thief6. Tell Lie Vision7. False Flag8. Insta Mental9. 432hz10. Please Don't Judas Me (Nazareth cover)11. Green Eyed Lady (Sugarloaf cover)12. Black Betty (Ram Jam cover)13. Fake Healer (feat. Todd LaTorre) [ SIEHE VIDEO UNTEN ]14. Badlands15. The Enemy Mind16. The CowardUnd hier jene der US-Version:1. Dead On The Vine2. For No Reason3. Conductor (redux)4. Above The Madness5. Mind Thief6. Tell Lie Vision7. False Flag8. Insta Mental9. 432hz10. Please Don't Judas Me (Nazareth cover)11. Green Eyed Lady (Sugarloaf cover)12. Black Betty (Ram Jam cover)13. Agent Green (Live in Japan)14. Anthem To The Estranged (Live in Japan)