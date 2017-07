METAL CHURCH hat einen neuen Drummer

Wie die Band bekannt gab, gerbt der ehemalige W.A.S.P.-Schlagzeuger Stet Howland von nun an die Felle der Metallkirche. Hier sind die Bandstatements dazu in der offizielle Label-Übersetzung:

Sänger Mike Howe: "Ich bin überwältigt und dankbar, dass Stet seinen Weg zu uns gefunden hat. Ich freue mich auf viele erfolgreiche und freudenreiche Auftritte mit ihm."



Gitarrist Kurdt Vanderhoof schließt sich an: "Wir freuen uns wirklich enorm, Stet fortan als festen Motor bei uns zu haben. Er ist ein fantastischer Schlagzeuger und man kann prima mit ihm arbeiten. Aber das Hazing soll gnadenlos weitergehen!"



Stet Howland bringt seine Freude über seinen Einstieg bei METAL CHURCH zum Ausdruck: "Nachdem ich gerade mal wenige Tage von meiner vielleicht besten Tour, die ich jemals absolviert habe, zuhause war, habe ich einen Konferenzanruf von Kurdt und Mike erhalten. Für den Bruchteil einer Sekunde habe ich mich gefragt: 'Shit, was habe ich angestellt?' Aber meine Sorgen wurden schnell von einem breiten Grinsen vertrieben, denn sie fragten mich, ob ich Interesse daran hätte, dauerhaft bei METAL CHURCH einzusteigen.

Ich mache kein Geheimnis daraus, dass METAL CHURCH schon immer zu meinen Lieblingsband gehört haben und dass sie meiner Meinung nach von allen Bands des Genres den größten Aufstieg geschafft haben! Und wenn man bedenkt, dass die Band live eine Macht ist, ein unglaubliches Plattenlabel, einen klasse Publizisten und eine fanatische Fanbase im Rücken hat sowie aktuell neue Musik, Billboard-Charteinstiege und Erstwochen-Verkaufszahlen, die mit Mehrfach-Platin-Acts mithalten können, vorweisen kann, konnte ich nur mit „JA“ antworten!

Auf meiner "Jungfernfahrt" hat mich Mike Howes stetiges Pushen der Fans ebenso beeindruckt wie Kurdts hammerharte Riffs, Rick Van Zandts Fehlerlosigkeit und das tighte Zusammenspiel mit Steve (es ist allgemein bekannt, dass METAL CHURCHs Basser Steve Unger einer meiner besten Freunde ist und es war auch Steve, der mich der Band vorgeschlagen hat).

Hier ist ein gewisses Verständnis, gegenseitiger Respekt und Kameradschaft vorhanden, was bei vielen "berühmten" Bands fehlt. Ich fühle mich geehrt, ein Teil dieser Truppe zu sein und werde mein Bestes geben, live und im Studio Höchstleistungen zu vollbringen."

METAL CHURCH hat letztes Jahr das elfte, simpel "XI" betitelte Album herausgebracht, nachdem sich die Band erneut mit Sänger Mike Howe zusammengetan hatte. Sollte jemand wissen wollen, wie das klingt, hier sind ein paar offizielle Video:

