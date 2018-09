METAL CRASH FESTIVAL: Verlegung auf nächstes Jahr!

Wie heute bekannt gegeben wurde, wird das METAL CRASH FESTIVAL, welches am Samstag, den 6. Oktober in der Hessenhalle Gießen hätte stattfinden sollen, auf nächstes Jahr verschoben. Der neue Termin ist der Samstag, der 18. Mai 2019



Hier das komplette Statement vom Veranstalter:



"Liebe Fans



Leider müssen wir das für den 06. Oktober 2018 vorgesehene Metal Crash Festival aus organisatorischen Gründen, die nicht in unserer Verantwortung liegen, verlegen. Neuer Termin ist Samstag, der 18. Mai 2019.



DAS LINE-UP BLEIBT UNVERÄNDERT.



Die erworbenen Eintrittskarten bleiben natürlich gültig.



Es tut uns leid, dass wir euch die Verschiebung mitteilen müssen, freuen uns aber umso mehr, mit dem 18.5.2019 einen adäquaten Ausweichtermin gefunden zu haben, an dem das gesamte Line-Up spielen kann!



In diesem Sinne, danke für Euer Verständnis



Das MCF Orga Team"



Line-up:



J.B.O.

D-A-D

MOB RULES

SOULDRINKER

BLACKDRAFT

SNAKEBITE

ODIUM



Tickets können zum Preis von 49.80 Euro bei Reservix erworben werden.

Quelle: Metal Crash Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: metal crash jbo d-a-d mob rules souldrinker blackdraft snakebite odium