Das von uns mit präsentierte METAL CRASH FESTIVAL, welches am 18. Mai in der Hessenhalle in Gießen hätte stattfinden sollen wurde aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung des Veranstalters abgesagt!



Hier das offizielle Statement:



ABSAGE DES METAL CRASH FESTIVALS



Liebe Musikfreunde

Leider müssen wir Euch mitteilen, dass das Metal Crash Festival abgesagt ist.



BEGRÜNDUNG

Leider verhindert eine schwerwiegende Erkrankung des Veranstalters, mit längerfristiger Behandlung, die professionelle Vorbereitung und Abwicklung des Festivals. Eine halbherzige Durchführung kommt für uns nicht infrage und hat das Festival noch Ihr verdient. Daher ist die Absage der einzig gangbare Weg.

Wir danken allen die an das Festival geglaubt haben und sich ein Ticket für die Veranstaltung gekauft haben. Weiter danken wir allen Bands und Personen, die sich für das Festival engagiert haben.



TICKETRÜCKABWICKLUNG

Die Abwicklung der gekauften Tickets läuft direkt über das Konzertbüro Rehwald. Also nicht über die Vorverkaufsstellen. Bitte sendet Euer Ticket / Eure Tickets bis zum 30.05.2019 mit unten, als Downloadlink beigefügtem Formular, an das Konzertbüro Rehwald.

https://www.dropbox.com



Liebe Grüße

Das Metal Crash Organisationsteam

-------------------



Wir bedauern diese Absage sehr, aber Gesundheit geht vor! Wir wünschen Michael Rehwald auf diesem Wege auch eine baldige Genesung.



Das POWERMETAL.de Team