METAL CRASH FESTIVAL geht in die zweite Runde!

Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Oktober geht das Metal Crash Festival diese Jahr in die zweite Runde.



Die Headlinerposition werden sich die Dänen D.A.D. und und die Erlanger Blödel-Metaller J.B.O. teilen. Weiter dabei sind die norddeutschen Power-Metaller MOB RULES, SPITEFUEL aus Heilbronn, SOULDRINKER aus dem Raum Stuttgart und die Glamrocker SNAKEBITE.



Das METAL CRASH FESTIVAL findet am Samstag, 6. Oktober, in der Gießener Hessenhalle statt.



Beginn ist um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr. Tickets zum Preis von 49,80 Euro (zzgl. Gebühren/Versand) unter www.reservix.de sowie an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen und unter der Ticket-Hotline 069-407622580.





Festival Homepage



Festival Facebook