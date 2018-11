Gute Nachrichten für alle Fans von METAL INQUISITOR, denn diese veröffentlichen am 18. Januar 2019 via Massacre Records ihr fünftes, "Panopticon" betiteltes Album.

In folgenden Formaten wird "Panopticon" käuflich erwerbbar sein: CD Digipack und streng limitiertes Vinyl.



Folgende Songs sind darauf enthalten:

1. Free Fire Zone

2. Change Of Front

3. Beyond Nightmares

4. Trial By Combat

5. Shock Tactics

6. Re-Sworn The Oath

7. Scent Of Fear

8. War Of The Priests

9. Discipline And Punish