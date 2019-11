ME AND THAT MAN: Soloprojekt von Adam Nergal Darski von BEHEMOTH mit neuen Plänen

Napalm Rcords hat mit Adam "Nergal" Darski, der den polnischen Dark Metallern von BEHEMOTH vorsteht, einen Vertrag über das nächste Album seines Soloprojektes ME AND THAT MAN abgeschlossen. Da dürfte demnach in Kürze etwas kommen.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: adam darski nergal napalm records solo blues behemoth polnisch dark metal polen