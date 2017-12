MICHAEL SCHENKER FEST: Trackliste, Vorverkauf gestartet

"Resurrection" wird das neue Album des Blonden Saitenartisten heißen, das am 2. März 2018 bei Nuclear Blast erscheinen wird und bei dem Schenker alle drei MSG-Sänger dabei haben wird: Gary Barden, Graham Bonnet ud Robin McAuley. Außerdem dabei: Dougie White, Ted McKenna, Chris Glen und Steve Mann, sowie als Gäste Kirk Hammett, Wayne Findlay sowie Michael Voss-Schoen. Fett, oder?

Hier ist die Trackliste:

01. Heart And Soul

02. Warrior

03. Take Me To The Church

04. Night Moods

05. The Girl With The Stars In Her Eyes

06. Everest

07. Messin’ Around

08. Time Knows When It´s Time

09. Anchors Away

10. Salvation

11. Livin‘ A Life Worth Livin‘

12. The Last Supper

Das Scheibchen kann im Nuclear Blast Shop in diesen Formaten vorbestellt werden:

CD

CD + DVD-DIGI (incl. Bonus-DVD)

CD + DVD-Earbook (incl. Bonus-DVD & extended artwork)

2LP (black in gatefold)

2LP (clear in gatefold)

2LP (clear + red splatter in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)

2LP (gold in gatefold, NUCLEAR BLAST MAILORDER EXCLUSIVE!)

BOX (DIGI + Flying V Replica + photo card)

Das erste Video gibt es schon zu dem Song 'Warrior': Youtube.