MICHAEL SCHENKER FEST: Zweite Single und Video veröffentlicht!

Das neue MICHAEL SCHENKER FEST Album "Revelation" erscheint am 20. September.



Heute wurde daraus die zweite Single 'Sleeping With The Light On' veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Michael Schenker kommentiert: "Viele Leute erwähnten während meiner Interviews, wie sehr sie diesen Song lieben und ich sagte: dann wartet erstmal ab, bis ihr das Video gesehen habt. Das verhilft der Nummer nochmal auf ein anderes Level. Übrigens haben die Aufnahmen zu dem Video sehr viel Spaß gemacht und es war manchmal sogar gruselig. Ich hoffe, es gefällt euch."



Seht euch hier noch das Video zur ersten Single 'Rock Steady' an:





»Revelation« Trackliste (CD-Digipak, 2-LP, Digital)

01. Rock Steady

02. Under A Blood Red Sky

03. Silent Again

04. Sleeping With The Light On

05. The Beast In The Shadows

06. Behind The Smile

07. Crazy Daze

08. Lead You Astray

09. We Are The Voice

10. Headed For The Sun

11. Old Man

12. Still In The Fight

13. Ascension

Bonus:

14. Armed And Ready (live)

15. Bad Boys (live)

16. Rock Bottom (live)



Das Album kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden.