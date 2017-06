MICHAEL SCHENKER FEST jetzt bei Nuclear Blast

Vorstellen muss ich das "German Wunderkind" sicher nicht mehr, daher reicht es wohl, wenn ich erzähle, dass wir uns auf ein neues Album im Frühjahr 2018 über Nuclear Blast werden freuen dürfen. Und ich bin sicher, dass zumindest alte Fans Michaels wie ich wirklich gespannt sein dürfen, denn auf dem kommenden Album sollen neben dem aktuellen Sänger Schenkers auch die alten MICHAEL SCHENKER GROUP-Frontmänner Graham Bonnet, Gary Barden und Robin McAuley zu hören sein. Das Ganze wird er übrigens mit diesen Sängern auch live auf die Bretter bringen, darunter auch auf dem Bang Your Head in knapp drei Wochen. Wer noch einen Grund suchte, nach Balingen zu fahren, kann jetzt schnell seine Karte ordern. Hier sind die weiteren Auftritte in dieser Besetzung in Europa:

15.07. D Balingen - Bang Your Head!!! Festival

25.10. D Offenbach - Capitol

27.10. E Santander - Escenario Santander

28.10. E Pamplona - Auditorio de Burlada

29.10. E Barcelona - Razzmatazz

31.10. NL Zoetermeer - De Boerderij

02.11. UK London - o2 Shepherd’s Bush Empire

03.11. UK Sheffield - o2 Academy

04.11. UK Manchester - o2 Ritz

05.11. UK Hull - City Hall