MICHAEL SCHENKER: Compilation

Für alle, denen das Warten bis zur Veröffentlichung des neuen MICHAEL SCHENKER FEST-Albums "Resurrection" am 2. März zu lange dauert, hat Inakustik heute eine feine Compilation in die Plattenläden unseres Vertrauens gewuchtet.

"A Decade Of The Mad Axeman" ist dem Werk des Gitarristen in den Jahren 2007 bis 2016 gewidmet. Mit diesem "Doppel-Decker" lässt sich die Rückkehr zu den MSG-Wurzeln ebenso nachvollziehen wie der Aufbau von TEMPLE OF ROCK und dem aktuellen MICHAEL SCHENKER FEST.

Insgesamt gibt es 31 Tracks zu hören, für die Michael von unzähligen früheren und aktuellen Kollegen und Wegbegleiter unterstützt wurde. Konkret waren folgende Herrschaften involviert:

Don Airey, Gary Barden, Francis Buchholz, Wayne Findlay, Chris Glen, Steve Mann, Robin McAuley, Ted McKenna, Neil Murray, Simon Phillips, Herman Rarebell, Elliott 'Dean' Rubinson, Chris Slade, Brian Tichy, Michael Voss, Pete Way, Doogie White.

Weiters sind als "Special Guests" Michael Amott, Graham Bonnet, Rudolf Schenker, Jeff Scott Soto und Leslie West auf der Scheibe vertreten.

Die Tracklisten der beiden CDs sehen folgendermaßen aus:

The Studio Recordings (CD1)

I Want You

Night To Remember

Cross Of Crosses

Ride On My Way

Miss Claustrophobia

Before The Devil Knows You're Dead

Storming In

How Long (3 Generations Guitar Battle Version)

Lord Of The Lost And Lonely

To Live For The King

Land Of Thunder

Black Moon Rising

Live And Let Live

Rock City

Saviour Machine

Bulletproof

The Live Recordings (CD2)





Welcome Howl (Tokyo 2010)

Let Sleeping Dogs Lie (Tokyo 2010)

Rock My Nights Away (Tokyo 2010)

Attack Of The Mad Axeman (Tokyo 2010)

Rock You Like A Hurricane (High Voltage Festival 2011)

Hanging On (High Voltage Festival 2011)

Doctor Doctor (High Voltage Festival 2011)

Armed And Ready (Tilburg 2012)

Rock Bottom (Tilburg 2012)

Horizons (Madrid 2015)

Lights Out (Madrid 2015)

Vigilante Man (Madrid 2015)

Desert Song (Tokyo 2016)

Love Is Not A Game (Tokyo 2016)

Doctor Doctor (Tokyo 2016)