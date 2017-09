Der Frontmann der TIGERTAILZ Ron Wylde hat eine neue Band am Start mit dem Namen MIDNIGHT CITY. Das selbstbetitelte Debüt wird ab 20.10. über AOR Heaven in den Läden stehen und uns mit neuem Futter in der Schnittmenge aus Hard Rock und Hair Metal versorgen.

