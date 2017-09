MIDNIGHT spendet Erlöse an Hurricane-Opfer!

Die US Black Metal-Band MIDNIGHT wird die Erlöse aus den Verkäufen eines Songs mit dem Titel 'Don't Need Society', einer D.R.I.-Coverversion, den Leidtragenden des Wirbelsturmes Harvey zukommen lassen, indem sie sie dem Roten Kreuz spenden. Das gilt auch für die zahlreichen möglichen Bundles auf der Bestellseite bei Hell's Headbangers. Erwerben kann man das Stück hier.

Außerdem wird bald ihr neues Album "Sweet Death And Ecstacy" erscheinen, von dem wir bereits einen ersten Videoclip sehen dürfen: Youtube.

Das Veröffentlichungsdatum des dritten Album MIDNIGHTS steht noch nicht fest, aber es wird als Doppel-CD, Vinyl und Musikcassette erscheinen. Hier ist die Trackliste der 2-CD-Version:

Sweet Death and Ecstasy

1. Crushed by Demons

2. Penetratal Ecstasy

3. Here Comes Sweet Death

4. Melting Brain

5. Rabid!

6. Bitch Mongrel

7. Poison Trash

8. Before My Time in Hell



Bonus Rehearsal CD:

1. Evil Like A Knife

2. Prowling Leather

3. Degredation

4. Satanic Royalty

5. Black Rock N Roll

6. White Hot Fire

7. Woman of Flame

8. All Hail Hell

9. Vomit Queens

10. Holocaustic Deafening

11. Lust Filth Sleaze

12. Rip This Hell