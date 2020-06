Das Duo aus Hannover ist ganz neu im Portfolio des Qualitätslabels Exile On Mainstream aufgetaucht und wird am 17.07.2020 sein gleichnamiges Debüt herausbringen. Mit 'Pollution Of Mind' wird nun Appetit geholt.

Quelle: Exile On Mainstream Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: might neues album noise rock duo juli 2020 exile on mainstream powermetalde