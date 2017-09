MIKE AND THE MECHANICS auf Tournee

Mit dem aktuellen Album "Let Me Fly" und zahlreichen Hits ist der GENESIS-Bassmann bei uns unterwegs. Hier kann man den Superstar live erleben:

Dresden (07.09., Schlachthof)

München (17.09., Muffathalle

Mainz (18.09., Halle 45)

Essen (20.09., Lichtburg)

Berlin (21.09., Columbiahalle)

Leipzig (22.09., Haus Auensee)

Köln (24.09., Gloria)

Mannheim (25.09., Rosengarten)

Stuttgart (26.09., Theaterhaus T1)

Hannover (28.09., Theater am Aegi)

Hamburg (29.09., Laeiszhalle)

Magdeburg (30.09., Stadthalle)

Als kleinen Vorgeschmack gibt es hier den Song 'The Best Is Yet To Come': Youtube.