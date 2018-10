MILA MAR: Konzertabsage für Leipzig und Bochum

Das deutsche Quartett MILA MAR hat in diesem Frühjahr die EP "Haime" veröffentlicht. Es war seit 2003 und der Reunion in 2015 die erste Veröffentlichung der Band. Jetzt sollte es im Herbst auf Tour gehen. Leider müssen zwei Termine abgesagt werden.



Diese sind:

24.10. Bochum, Rockpalast

26.10. Leipzig UT Connewitz



Die verbleibenden zwei Auftritte bleiben bestehen.

12.10. Hameln, Autumn Moon Festival

27.10. Rübeland (Harz), Rübeländer Tropfsteinhöhle



Die Band sagt dazu: "Ihr lieben Menschen,

wir tragen heute schwere Worte.



Die bereits angekündigten Konzerte in Bochum & Leipzig 2018 werden wir zu unserem großen Bedauern aus verschiedenen organisatorischen Gründen verschieben müssen. Ihr könnt eure bereits erworbenen Karten selbstverständlich zurück geben. Wir werden alles unternehmen, um in den jeweiligen Städten 2019 eben diese Konzerte nachzuholen. Es tut uns sehr leid.



Wir bitten von Herzen um Euer Verständnis & hoffen auf euren Support, denn ohne euch, unsere treuen Fans, sind wir einfach nur hoffnungslose Träumer.



Alles Liebe,

MILA MAR.