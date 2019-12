MILA MAR: Tourdaten zum neuen Album

Die deutsche Band MILA MAR wird am 28.02.2020 ihr neues Album "Harar" via Dryland Records (Alive) veröffentlichen. Das sechste Studioalbum wird zehn Songs beinhalten. Nach der Veröffentlichung geht es auf Tour.



Folgende Termine sind bestätigt:

29.02.2020 Frankfurt a.M., The Invitation - Das Akustikfestival

12.03.2020 Göttingen, Musa

13.03.2020 Lichtentanne, St. Barbara

14.03.2020 Berlin, Frannz Club

03.04.2020 Köln, Artheater

04.04.2020 Mannheim, MS Connection Complex

05.04.2020 CH-Zürich, Werk 21 im Dynamo

24.04.2020 München, Spectaculum Mundi

25.04.2020 Bad Salzungen, Pressenwerk

26.04.2020 Hamburg, Logo

19.09.2020 Bayreuth, GOETHES ERBEN-Jubiläumsfestspiele (Erbenfestspiele)

Quelle: www.milamar.de