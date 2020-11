MINAS MORGUL: Details zum neuen Album

Die Band MINAS MORGUL wird im kommenden Jahr ein neues Album mit dem Titel "Heimkehr" veröffentlichen. Neben der Tracklist und dem Cover gibt es mit dem Song 'Totenschiff' einen ersten Höreindruck.



Das Album erscheint via Trollzorn zu folgenden Terminen 15.01.2021 (LP & Ltd. Box), 22.01.2021 (CD) und 05.02.2021 (Digital).



Die Tracklist liest sich so:

1. Prolog: Sturm aus Ost

2. Heimkehr

3. Niedergang

4. Stein um Stein

5. Scheitan

6. Weltenfall

7. Totenschiff

8. V.F.

9. Dein Erwachen

10. Epilog: Tiefe Narben

