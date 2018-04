MINDTHREAT bringt

Die griechische Band hat bereits zwei EPs in Eigenregie veröffentlicht, jetzt kommt das erste Album über Bleeding Nose Records, in dem die Band mythologische Referenzen verarbeitet, aber nicht in Epic Metal oder Death Metal, sondern Metalcore-Manier. Hört euch mal 'Sleeping Giants' an: Youtube.

Auch zu dem Titellied gibt es bereits ein Video. Hier ist 'Black Dreams': Youtube.

Am 27. April wird es soweit sein, dann kann man das Werk käuflich erwerben, dessen Thema die Band so zusammenfasst: "Auf Black Dreams thematisieren wir die Auswirkung der modernen Zivilisation auf die menschliche Natur. Wie sie unsere Persönlichkeiten zerstört".