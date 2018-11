MINISTRY ist müde

Das heißt aber nicht, dass sie aufgeben oder kürzer treten, sondern das Lied, für den es einen neuen "Visualizer" gibt, das ist ein Video, das kein richtiger Film ist, sondern nur Effekte beinhaltet, die die Musik unterstützen, heißt 'We're Tired Of It'. Seht selbst: Youtube.

Anlass für die Veröffentlichung ist die aktuelle US Tour zum aktuellen Album "Amerikkkant".