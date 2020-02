MIRACLE FLAIR: Neues Album

Die schweizerische Modern-Melodic-Metal-Band MIRACLE FLAIR wird am 3. April ihr neues Album "Synchronism" bei Massacre Records veröffentlichen.



Es wurde gemeinsam mit Tommy Vetterli produziert. Tommy Vetterli kümmerte sich ebenfalls im New Sound Studio (Schweiz) um den Mix des Albums, während Tony Lindgren in den Fascination Street Studios (Schweden) das Mastering übernahm. Stefan Heilemann gestaltete das Albumartwork. Weitere Details zum neuen Werk werden demnächst enthüllt.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Swen Reuter Tags: miracle flair synchronism massacre records