MISERY INDEX: Neues Stück macht Album und Tour schmackhaft

Die Death Metal Spezies von MISERY INDEX werden in den nächsten Tagen in unseren Breiten ihr Breitwandbrett live vorstellen. Das programmatische Stück 'Hammering The Nails' hat ein neues Video und wird auf dem neuen Album "Rituals Of Power", das bald über Season Of Mist erscheinen wird.

04.07.19 CZ - Trutnov - Obscene Extreme

05.07.19 DK- Roskilde - Roskilde Fest

06.07.19 Hamburg - Monkey's Club

07.07.19 Aachen - Musikbunker

08.07.19 NL-Nijmegen - Merleyn

09.07.19 Hannover - LUX

10.07.19 München - Backstage (+NAPALM DEATH)

11.07.19 CZ - Budweis - MC Fabrika

12.07.19 Torgau - In Flammen