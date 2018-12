MISERY INDEX mit neuem Album im März 2019!

"Rituals Of Power" heißt das neue Album von MISERY INDEX, welches am 08.03.2019 via Seasons Of Mist veröffentlicht wird.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Universal Untruths (2:35)

02. Decline And Fall (4:36)

03. The Choir Invisible (4:26)

04. New Salem (3:24)

05. Hammering The Nails (3:46)

06. Rituals Of Power (5:20)

07. They Always Come Back (5:08)

08. I Disavow (4:21)

09. Naysayer (2:26)