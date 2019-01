MISHAPPEN: Video zur neuen EP

MISHAPPEN aus Kanada spielt Extreme Metal und will am 8. Februar die EP "Transcendence" veröffentlichen. Vorab ist bei YouTube das Video zu 'The Swarm' zu sehen. Die Trackliste sieht wie folgt aus.



1. The Pressures Of Time Pt.1 (1:38)

2. The Pressures Of Time Pt.2 (5:19)

3. The Swarm (4:58)

4. Strong Man's Will (3:51)

5. Transcendence (5:58)





