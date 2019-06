MISSION IN BLACK: Coverartwork von

Die sympathischen Schwaben MISSION IN BLACK zählten im vergangenen Jahr sicher zu den interessantesten Newcomern überhaupt. Ihr Album "Anthems of a Dying Breed" kam nicht nur in der Fachpresse sehr gut an und bescherte der Band deshalb Support Acts für BRAINSTORM, MOB RULES, UNDERTOW, MAJESTY oder NITROGODS.

Nun legt die Band in Form einer 7"-Vinyl Single, welche die beiden Titel 'Oceans Of Blood' und 'Judgement Day' enthält, für ihre Fans nochmals nach.

Die Single erscheint sowohl in klassischem schwarz sowie limitiert in transparentem Rot und wurde von ihrer fantatastischen Neu-Sängerin Steffi Stuber neu eingesungen.

Die Single wird nur auf Live-Konzerten und im Shop unter shop.el-puerto-records.com erhältlich sein.



Schlagzeuger Andy Black dazu:

"Der ganze Text und das dazu gehörige Video ist der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd gewidmet, die sich weltweit aktiv für den Schutz der Ozeane und Gewässer einsetzt."

Über das Artwork von Manfred Smietana, der auch schon das Cover der letzten CD gestaltete hat der Schlagzeuger ur lobende Worte übrig:.

"Wieder mal eine sehr geile Arbeit von Manfred Smietana, der hier perfekt umgesetzt hat, was Steffi und ich zum Thema Oceans of Blood im Kopf hatten. Ich persönlich halte es für eine von Mannes gelungensten Arbeiten. Er hat es hier geschafft, Schönheit und Düsternis perfekt in einem sehr realitätsnahen Artwork zu kombinieren und lässt dem Betrachter genügend Spielraum, sich beim Hören des Songs eigene Gedanken zu machen. Die Walfluke steht hier sinnbildlich für alles Leben im Ozean, egal ob Kleinstlebewesen oder eben die allergrößten unter den Säugetieren, sie alle haben eines gemein: Der Mensch sorgt gerade unaufhaltsam für deren Ausrottung, was im Cover sehr toll eingefangen und symbolisiert durch die Dunkelheit und natürlich den blutroten Ozean wird. Als B-Seite haben wir dann einen unserer härtesten und schnellsten Songs ausgesucht, 'Judgment Day'. Hier kann Steffi mal so richtig Vollgas geben und ihre "dunkle" Seite raus lassen."

