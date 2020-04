MISSION IN BLACK: Frontrau Steffi Stuber verzückt mit tollen Cover-Songs

Die fantastische STEFFI STUBER, Frontfrau der Senkrechtstarter MISSION IN BLACK verwandelt in diesen schweren Krisen-Tagen die Not in eine Tugend und macht einfach das, was sie schon immer am liebsten getan hat – nämlich Singen. Durch ihre äußerst hingebungsvollen Auftritte in der PRO7-Show "THE VOICE OF GERMANY" begeisterte sie nicht nur die vier Juroren REA GARVEY, MARK FORSTER, ALICE MERTON und SIDO, sondern auch Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Auf ihrem YouTube-Channel veröffentlicht die Aalenerin nun in regelmäßigen Abständen Vocal-Coverversionen von Bands, die sie persönlich klasse findet und schafft es durch ihr außergewöhnliches Talent mit Leichtigkeit den Songs neues Leben einzuhauchen. Den Beginn dafür machte vor einigen Tagen der Song 'Come And Get It' von I PREVAIL. Kurz darauf folgte eine BILLIE EILISH-Nummer mit dem Titel 'No Time To Die' und letzten Sonntag stellte sie eine hammermäßige Version des SLIPKNOT-Gassenhauers 'Unsainted' ins Netz. Um euch die Krisenzeit etwas kurzweiliger zu gestalten, werden wir euch auf unserer Homepage nun regelmäßig über neue Aktivitäten der Powerfrau auf dem Laufenden halten. Wer gar nicht genug von Steffis Gesangskünsten bekommen kann, darf gerne in unserem Shop zuschlagen und sich unseren nigelnagelneuen "METALLIANCE Vol.3" Sampler zulegen, der mit der Bandhymne 'Mission In Black' einen exklusiven Song der gleichnamigen Band enthält, den es in dieser Form nur bei uns zu kaufen gibt.

I PRIVAIL - Come And Get It'

BILLIE EILISH - 'No Time To Die'

SLIPKNOT - 'Unsainted'