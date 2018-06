MISSION IN BLACK präsentiert neue Sängerin

Nachdem Sängerin Becky Gaber bereits seit längerer Zeit der Band für Live-Auftritte nicht zur Verfügung stand, hat sich die Band nun dazu entschlossen, Steffi Stuber (ENSLAVE THE CHAIN), die Becky bisher an der Livefront vertrat, als vollwertige Sängerin in ihren Reihen aufzunehmen. Ich selbst durfte mich bereits zwei mal bei Live-Shows (siehe Konzertbericht) von Steffis phänomenalen gesanglichen Qualitäten überzeugen. Mit ihr haben die Süddeutschen einen absoluten Volltreffer gelandet. Bereits beim Video zu 'Welcome The Apocalypse' ist Steffi als Nachrichtensprecherin zu sehen: Youtube.

Zudem gab die Band bekannt, dass ihr bisheriger Live-Bassist Fabian Guist künftig den Posten als fester Gitarrist neben Daniel Tschoepe übernehmen wird. Schlagzeuger Andy Black freut sich schon sehr, mit neuer, hungriger Truppe die bevorstehenden Aufgaben anzugehen. Wir von POWERMETAL.de wünschen der sympathischen Truppe gutes Gelingen auf ihrer Mission!