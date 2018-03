MISS MAY I Auf Sommertour mit PARKWAY DRIVE, EMMURE, THY ART IS MURDER

Eigentlich war die Band ja gerade erst bei uns, aber hey, warum nicht gleich nochmal? Die US Metalcorler MISS MAY I werden mit PARKWAY DRIVE, THY ART IS MURDER, EMMURE und KNOCKED LOOSE unterwegs sein, allerdings nicht mit allen zusammen. Hier ist die Liste der Tourdaten mit der jeweiligen Begleitung:

05.06. Lyon - Le Radiant mit PARKWAY DRIVE, EMMURE, THY ART IS MURDER)

06.06. Dornbirn - Kultursommer Open Air mit PARKWAY DRIVE, THY ART IS MURDER, EMMURE, KNOCKED LOOSE

08.06. Donington - Download Festival

10.06. Oberhausen - Kulttempel mit THY ART IS MURDER, EMMURE, KNOCKED LOOSE)

11.06. Hamburg - Logo mit THY ART IS MURDER, EMMURE, KNOCKED LOOSE

12.06. Nürnberg – Z-Bau mit EMMURE, KNOCKED LOOSE

13.06. Salzburg - Rockhouse mit THY ART IS MURDER, EMMURE, KNOCKED LOOSE)

14.06. Ferropolis - With Full Force

15.06. Wroclaw - A2 mit PARKWAY DRIVE, EMMURE, KNOCKED LOOSE

16.06. Kaunas – Emmy Club

17.06. Tallin – Club Tapper

18.06. Riga – Melna Piektdiena

19.06. Lisbon – RCA Club

20.06. Porto – Hard Club

21.06. Loulé – Bafo de Baco

22.06. Hannover - Faust mit THY ART IS MURDER, EMMURE

23.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

29.06. Ysselsteyn - Jera on Air