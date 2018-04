MIST mit neuem Album

Am 01.06.2018 erscheint das Debütalbum der slowenischen Doom-Metaller MIST. Mit dem Song 'Disembody Me' gibt es im Netz einen Vorgeschmack auf die neue Scheibe.

"Free Me Of The Sun" heißt der Titel des neuen Werks, das insgesamt die folgenden zehn Tracks enthält:

1. The Ghoul

2. Ora Pro Nobis

3. White Torch

4. December

5. Altar Of You

6. Disembody Me

7. The Offering

8. Demonized

9. Delirium

10. Free Me Of The Sun