MOJO MAKERS: Dänen-Blues und der Gesang der Sirenen live und auf Konserve

Am 21. September wird die dänische Band MOJO MAKERS ihr Album "Songs Of The Sirens" veröffentlichen. Daraus gibt es bereits das erste Stück mit dem Titel 'Blass My Soul': Youtube.

Seit wann hat man denn bei unseren nördlichen Nachbarn den Blues? Ob die das auch "in echt" können, darf man auf der folgenden Tour feststellen, die die Band an diese Orte führen wird:

26.10. DE - Kaiserslautern, International Kammgarn Blues Festival

27.10. DE - Dortmund, Blue Notez Club

30.10. DE - Dresden, Tante Ju

31.10. DE - Erfurt, Museumskeller

02.11. DE - Hamburg, Downtown

03.11. DE - Hannover, Bluesgarage

07.11. DE - Berlin, Quasimodo

08.11. DE - Köln, Yard Club

09.11. DE - Oldenburg, Charly´s Kneipe