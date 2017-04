MOLLY HATCHET: Gründungsmitglied Banner Thomas gestorben

Banner Thomas, erster Bassist von MOLLY HATCHET, ist am 10. April gestorben. Die Todesursache ist vermutlich eine Lungenentzündung. Banner Thomas spielte auf den ersten vier Alben der Southern-Rock-Band, "Molly Hatchet" (1978), "Flirtin´ With Disaster" (1979), "Beatin´ The Odds" (1980) und "Take No Prisoners" (1981). Er war Co-Autor von Bandhymnen wie 'Gator Country', 'Flirtin´ With Disaster', 'Boogie No More'. 'Beatin´ The Odds' und 'Bloody Reunion'.

