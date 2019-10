MOLLY HATCHET: Livealbum im November und Tour im Dezember

Ziemlich genau ein halbes Jahr ist vergangen, seit am 26.04.2019 MOLLY HATCHET-Sänger Phil McCormack überraschend verstorben ist, doch Bobby Ingram und seine Mannen wollen die leidgeplagte Southern-Rock-Band auch nach vielen Schicksalsschlägen tapfer weiterführen und werden ihr neues Livealbum "Battleground" am 29.11.2019 über Steamhammer/SPV als Digipak-Doppel-CD, als Gatefold-3-LP und in digitaler Form veröffentlichen. Das Album wurde noch mit dem verstorbenen Sänger Phil aufgenommen und zwar im vergangenen Jahr in Ludwigsburg und in Pratteln, sowie auf der Tour zum 40. Bandjubiläum durch die USA. Geziert wird die Scheibe einmal mehr von einem kriegerisch-barbarischen Fantasy-Cover aus der Hand von Paul Raymond Gregory.

Das Album ist also ein schönes Andenken für die Fans an Phil McCormack, doch dass es sich nicht nur um einen letzten Gruß an die Vergangenheit handelt, sondern für die Band auch einen Weg in die Zukunft weist, das will die Südstaaten-Truppe ab Dezember 2019 "on the road" beweisen, wo sie ihren neuen Sänger Jimmy Elkins vorstellen möchte, der zuvor Frontmann der Southern Rocker BOUNTY HUNTER war, die schon wiederholt mit MOLLY HATCHET die Bühne geteilt hat. Gitarrist Bobby Ingram wird hierzu wie folgt zitiert: "Für uns war es der logische Schritt, Jimmy zu unserem neuen Sänger zu machen. Man spürt, dass er das Southern Rock-Gen in sich trägt, und nicht nur musikalisch sondern auch menschlich perfekt zu MOLLY HATCHET passt."

Hier könnt ihr die Südstaaten-Legende live bewundern, was ihr euch keinesfalls entgehen lassen solltet:



06.12. Flensburg – Roxy

07.12. Lübeck – Werkhof

08.12. Hamburg – Downtown Blues Club

10.12. Bremen – Meisenfrei

11.12. Essen Turock

12.12. Siegburg – Kubana

14.12. Bensheim – Rex

15.12. Obermarchtal – Kreuz

17.12. CH-Pratteln – Z7

18.12. Nürnberg – Hirsch

19.12. München – Backstage

20.12. Torgau – Kulturbastion

22.12. Augsburg – Spectrum