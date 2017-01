MONO INC: Neues Album und Tour

Der erste Freitag, der 13., im neuen Jahr wird zum Glückstag für Fans von MONO INC: An diesem Tag erscheint das neue Album der Dark Rocker aus Hamburg. "Together Til The End" heißt der frische Silberling, mit dem die Band dann auch bald live in See stechen... auf Tour gehen wird.

Gemeinsam mit PALAST, der Supportband für die Konzertreise, macht MONO INC in diesen Städten halt:

20.04.2017 Hannover - Musikzentrum

21.04.2017 Oberhausen - Turbinenhalle

22.04.2017 Wilhelmshaven - Pumpwerk

27.04.2017 Frankfurt/M. - Batschkapp

28.04.2017 Nürnberg - Hirsch

29.04.2017 München - Backstage

05.05.2017 Stuttgart - Im Wizemann

06.05.2017 Leipzig - Haus Auensee

12.05.2017 Dresden - Kleinvieh

13.05.2017 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.05.2017 Osnabrück - Rosenhof

19.05.2017 Köln - Bürgerhaus Stollwerck

20.05.2017 Hamburg - Markthalle

Für besonders Neugierige gibt es auf YouTube schon einmal den Album-Trailer zum Probehören: