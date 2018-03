MONSTER MAGNET huldigt seinem größten Einfluss

Das musste ja mal so kommen: Die wiedererstarkte Band um Dave Wyndorf hat 'Ejection' von HAWKWIND, den Space Rockern schlechthin, gecovert und in ein Video gebannt. Zudem wird die Band aus New Jersey am 23.03.2018 mit "Mindfucker" ein neues Album veröffentlichen.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: monster magnet hawkwind mc5 kraut space rock psychedelic neues album wyndorf