Am 07.09.2018 veröffentlichen die Florida-Deather MONSTROSITY über Metal Blade das neue Album "The Passage Of Existence". Schaut euch hier den Stream zum Song 'Kingdom Of Fire' an:

https://www.youtube.com/watch?v=JmRAk5HblfY

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: monstrosity kingdom of fire the passage of existence