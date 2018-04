MONUMENT lässt 'William Kidd' los

So heißt die Single, die am 27. April käuflich erwerbbar sein wird, doch bereits jetzt kann man das Lied per Video kennen lernen: Youtube.

Auf der Rückseite der 7"-Vinyl-Single wird übrigens eine Coverversion des RAINBOW-Klassikers 'Long Live Rock 'n' Roll' sein. Das dazu gehörige Album heißt "Hellhound" und wird am 25. Mai über Rock Of Angels Records erscheinen.

