MOONLIGHT DESIRES: Videoclips zu

Soeben hat die kanadische Truppe MOONLIGHT DESIRES ihr hörenswertes Album "Just The Hits: 1981 - 1985" veröffentlicht, auf dem sie Popsongs aus ebendieser Zeit als Metal covert. Pünktlich zum Erscheinungstag der Scheibe hat die Band auf bravewords.com ihr witziges und anspielungsreiches Video von 'Valerie', im Original von STEVE WINWOOD, online gestellt. Bei puregrainaudio.com gibt es den Clip zu LEVEL 42s 'Something About You' zu sehen.

Quelle: https://ashermediarelations.com Redakteur: Stefan Kayser Tags: moonlight desires just the hits 1981 -1985 valerie something about you video clip