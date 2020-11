MOONSPELL: Neues Album Ende Februar 2021

Das portugiesiche Metal-Flaggschiff wird am 26.02.2021 das neue Album "Hermitage" über Napalm Records in Fahrt bringen. Im Grunde ist es aber schon losgegegangen, mit der Veröffentlichung des ersten Stückes davon: 'The Greater Good'.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Rui Vasco, mit freundlicher Genehmigung von All Noir