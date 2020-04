MOONS: Schwimmgefahr

Das Label HPDG steht mit seinen Veröffentlichungen in einer Tradition von Untergrundbands aus den Randbereichen das Metal und des Cores. So auch immer wieder mit interessanten, weil unangepassten Musikern.

MOONS zum Beispiel kommt aus Pennsylvania und mixt Doom und Sludge und zwar deftig und mitnehmend.

Das aktuelle Album nennt sich "Go Out Swimming" und aist am 10.04.2020 erschienen.