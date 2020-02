MOON DESTROYS: Das wird ja immer besser!

Eine weitere interessante Musikerzusammenrottung hat sich auf den Weg gemacht: MOON DESTROYS, das sind Juan Montoya (Ex-TORCHE, KILLER BE KILLED, etc.), Evan Diprima (EX-ROYAL THUNDER und BROTHER HAWK). Sie werden am 27.03.2020 mit "Maiden Voyage" eine erste EP via Brutal Panda Records herausbringen. Beim Stück 'Blue Giant' hier unten hat zudem noch Troy Sanders von MASTODON mitgetan.

Das wird spannend!