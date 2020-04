MORA PROKAZA: Stark sein Du mußt

Das ist nun etwas besonderes, weil selten. Musik aus Weißrussland. Extreme Zustände, extreme Kunst. Die beiden Musiker Farmakon und Isvind trieben sich zeitlangs in Extreme Metal Bands herum, bevor sie 2013 dieses Projekt gründeten.

Was auf "By Chance", dem neuen Album über Season Of Mist enthalten sein wird, das kann man in Ansätzen mit dem Stück hier unten erahnen. Black Hip Hop? Slawian Scrabble?

Mußte auch erst mal erfunden werden.