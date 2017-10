MORBID ANGEL kündigt die Veröffentlichung des neuen Studioalbums "Kingdoms Disained" via UDR Music für den 01.12.2017 an. Aufgenommen wurde der Dreher im Mana Recording Studio in St. Petersburg, Florida, mit Produzent Erik Rutan (u.a. HATE ETERNAL, CANNIBAL CORPSE).

Es ist das erste Werk mit Sänger/Bassist Steve Tucker seit der Veröffentlichung von "Heretic" (2003). Das derzeitige Line-up von MORBID ANGEL sieht wie folgt aus:



Steve Tucker - Bass/Gesang

Trey Azagthoth - Gitarre

Dan Vadim Von - Gitarre

Scott Fuller - Schlagzeug





Folgende Stücke werden auf der Scheibe vertreten sein:



1. Piles Of Little Arms

2. D.E.A.D.

3. Garden Of Disdain

4. The Righterous Voice

5. Architect And Iconoclast

6. Paradigms Warped

7. The Pillars Crumbling

8. For No Master

9. Declaring New Law (Secret Hell)

10. From The Hand Of Kings

11. The Fall Of Idols