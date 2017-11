Am Freitag erscheint das neue Album "Kingdoms Disdained" der amerikanischen Death Metal Legende MORBID ANGEL.

Heute hat die Band nochmal einen Vorgeschmack geliefert und den Song 'For No Master' veröffentlicht. Hört euch den Song hier an.

