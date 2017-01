MORBID ANGEL auf dem Party.San

Das schreit nach einem Headliner-Slot: Die Death Metal-Legende MORBID ANGEL wird kommenden Sommer das Party.San Metal Open Air beehren. Und da wir gerade bei „Legenden“ sind: Unsere Freunde vom PSOA haben mal wieder tief in den Annalen der Metal-Geschichte gegraben und manch lange Zeit stillgelegte Band zutage gefördert. So werden mit DEMOLITION HAMMER und POSSESSED (letztere doch schon seit einer Weile wieder aktiv) Thrasher bzw. Deather der ganz alten Schule in Schlotheim auftreten. Ebenfalls neu mit dabei: VIGILANCE aus Slowenien sowie ATOMWINTER aus Göttingen.



Das Party.San 2017, präsentiert von POWERMETAL.de, findet vom 10. bis 12. August auf dem Flugplatz Obermehler im thüringischen Schlotheim statt. Mehr Infos zum Festival gibt es hier.

