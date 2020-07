MORBUND MANTRAS: Neues Album

Die deutsche Black-Stoner-Doom-Truppe MORBUND MANTRAS hat heute, am 10.07.2020, ihr zweites Album "Golden Void" via Naturmacht Productions veröffentlicht.



Das Album wurde von Andy Rosczyk (ULTHA) in the Goblin Sound Studios produziert. Mit dem Song 'Vanishing' gibt es auch einen ersten Eindruck vom neuen Material.



Die Tracklist liest sich so:

1. Fragments

2. Vanishing

3. Praemolestia

4. Psalm Of Rebirth

5. Ascension

