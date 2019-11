MORGAN RIDER AND THE DEEP DARK RIVER: Album im Stream und Video

Das neue, für den 22. November angekündigte Album "Leviathan And The Deep Dark Blue" von MORGAN RIDER AND THE DEEP DARK RIVER ist als Stream bei metalinjection.net verfügbar.



Zu 'Dread' aus dieser Scheibe gibt es ein Video bei YouTube.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: organ rider and the deep dark river leviathan and the deep dark blue stream dread