MORGENROT vergießt

Die Band aus Saalfeld in Thüringen werden ihr neues Deutschrock-Werk am 28. September unter diesem Titel auf uns loslassen. Es folgt auf sechs bisherige Alben und erneut ist der neue Sänger Steffen Riemenschneider am Mikrophon tätig. Nach der Veröffentlichung stehen auch gleich zwei Live-Termine an:

27.10. Berlin, Blackland

10.11. Weissenfels, Bootshaus