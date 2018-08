MOTHER'S CAKE: Neues Live-Album im September, erste Abkühlung jetzt

Die Österreicher von MOTHER'S CAKE sind bekannt für ihre Tourfreudigkeit und doch hat es sie für ihr erstes Live-Album in die Heimat gezogen. Doch statt sich in irgendeinem Club auf die Bretter zu stellen, wurde das Album an der Skisprungschanze am Bergisel aufgenommen. Inklusive einer wirklich einzigartigen Licht- & Lasershow.



Schaut euch also das Video zu 'Hide & Seek' mal an:







Das Album "Live At Bergisel" erscheint am 07.09.2018 via Membran Records.



Auf Tour geht es dazu natürlich auch:

10.08 DE - Eschwege, Open Flair

24.08 DE - Schwabmünchen, Singgoldstrand Festival

14.09 DE - Hannover, Indiego Glocksee w/ THE HIRSCH EFFEKT

15.09 DE - Lingen, Rock am Pferde Markt

12.10 AT - Reutte, Burgschenke

13.10 CH - Bern, Spinnerei

19.10 CH - Sion, Le Port Franc

20.10 CH - Basel, Sommercasino

21.10 CH - Olten, Coq D´ òr

23.10 DE - Mannheim, Forum

24.10 DE - Osnabrück, Bastard Club

25.10 DE - Bremen, Lila Eule

26.10 DE - Hamburg, Molotow

27.10 DE - Moers, Bollwerk

29.10 DE - Berlin, Musik & Frieden

30.10 DE - Erfurt, Museumskeller

31.10 DE - Magdeburg, Factory

02.11 DE - Dresden, Chemiefabrik Undress Festival

03.11 DE - München, Backstage

09.11 AT - Graz, ppc

10.11 AT - Salzburg, Rockhouse

15.11 CH - Zürich, Dynamo

16.11 AT - Innsbruck, Treibhaus

23.11 AT - Linz, Stadtwerkstatt

24.11 AT - Gmunden, Kino Ebensee

30.11 AT - Amstetten, Remise

06.12 DE - Frankfurt w/ KADAVAR

07.12 AT - Wien, Arena w/ special guest TBA

