MOTHER ISLAND: Psychedelic Rock mit Erinnerung

Also diese italienischen Musiker haben garantiert alle Alben von JEFFERSON AIRPLANE auswendig im Kopf und als Vinyl im Schrank.

Die Auskopplung 'And We're Shining' geht gut ins Bein und hat einen schicken Retrocharme. Das gesamte Album bei Go Down Records nennt sich 'Motel Rooms' und erscheint am 22.05.2020 bei dem italienischen Qualitätslabel.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von All Noir